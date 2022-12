Casal encontra crânio humano em córrego; assista o vídeo

Da Redação

A ossada teria sido encontrada por um casal, que fazia trilha na região

A Polícia Civil do DF (PCDF) investiga o caso em que um crânio supostamente humano foi encontrado, na tarde desse domingo (11), em um córrego próximo ao Clube Gravatá, em Ceilândia, no Distrito Federal. A ossada teria sido encontrada por um casal, que fazia trilha na região.

De acordo com a polícia, os namorados têm um terreno no condomínio Recanto Feliz, próximo ao local, e caminhavam pelo área quando visualizaram um crânio supostamente humano no leito do rio. Surpreendidos, resolveram gravar a cena e, em seguida, apresentá-la à policia.

À policia, os dois disseram não ter tocado na ossada, limitando-se a filmá-lo para apresentar as imagens às autoridades.

Após o relato, agentes deslocaram-se até o local onde uma perícia foi realizada. Exames legais indicarão se o crânio é, de fato, humano, bem como a possível identidade da vítima.



Com informações do Metrópoles

