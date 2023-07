Casal é preso suspeito de matar o próprio filho recém-nascido no RS

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (21) um casal suspeito de matar o próprio filho, um bebê de um mês e 14 dias, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O recém-nascido morreu em 2 de junho após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ele chegou a ser encaminhado três dias antes pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), mas acabou não resistindo.

O casal - um homem de 22 anos e uma mulher de 29 - deve responder por homicídio qualificado. A criança apresentava trauma craniano e torácico, lesão na têmpora esquerda e micro hemorragias oculares. Duas semanas antes, a criança ficou internada no mesmo hospital após afogamento com leite, conforme argumentaram os país. No entanto, os médicos constataram uma fratura na costela do bebê.

O homem e a mulher, que não tiveram as identidades reveladas, foram encaminhados para o presídio Regional de Passo Fundo.