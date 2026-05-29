Casal é preso por golpe com IA para juntar dinheiro para falsa cirurgia de câncer do filho

Um casal foi preso nesta quarta-feira (27) em Sorriso (MT), suspeito de aplicar golpe com o uso de Inteligência Artificial (IA). Segundo a Polícia Militar de Mato Grosso (PMGO), eles criaram uma vaquinha virtual nas redes sociais para arrecadar dinheiro para o suposto tratamento do filho, 4 anos, afirmando que a criança tinha câncer.

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Os genitores afirmavam precisar de R$ 55 mil para custear uma cirurgia de urgência da criança. Ao serem abordados pela Polícia Militar, a mulher confessou ter utilizado IA para criar imagens com o objetivo de sensibilizar e comover possíveis doadores. No momento da abordagem, uma vítima havia acabado de transferir R$ 20 ao casal.



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Pelo menos outras três pessoas também caíram no golpe. Uma das vítimas chegou a transferir R$ 300 para ajudar no suposto tratamento do menino.

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O casal segue à disposição da Polícia Civil para continuidade das investigações.