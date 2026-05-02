Casal é preso em SC suspeito de abusar sexualmente de pessoas surdas por 9 anos

A Polícia Civil prendeu preventivamente, na última quinta-feira (30), um casal suspeito de estupro de vulnerável e importunação sexual contra pessoas surdas em Jaraguá do Sul, no norte de Santa Catarina. Os investigados, que também são surdos, tiveram as prisões mantidas após audiência de custódia realizada na sexta-feira (1º). A identidade de ambos não será divulgada pela reportagem para preservar as vítimas.

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As apurações apontam que um dos homens investigados era ligado à diretoria da instituição que atendia as vítimas e atuava como professor de Língua Brasileira de Sinais (Libras) no local, enquanto o outro é seu companheiro. De acordo com a polícia, os abusos teriam ocorrido sistematicamente ao longo de nove anos contra diversos frequentadores da entidade.

Até o momento, a investigação identificou cinco vítimas, das quais quatro já prestaram depoimento. Segundo a Polícia Civil, a dupla oferecia dinheiro para cometer os crimes e utilizava forte chantagem emocional e intimidação para garantir o silêncio das vítima.

A polícia segue em diligências para apurar se outras pessoas sofreram abusos na instituição. Embora os detalhes formais dos interrogatórios não tenham sido divulgados, o delegado revelou que um dos suspeitos confessou as práticas informalmente. De acordo com a polícia, logo após o término do depoimento de uma das vítimas, um dos investigados realizou uma chamada de vídeo na qual admitiu que sua conduta foi errada e pediu desculpas pelos atos cometidos.