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Casal é preso em SC após levar bebê morto a UPA e deixar o outro filho sozinho dentro de carro

Filho de 4 anos foi resgatado no veículo da família e encaminhado a uma família acolhedora

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Casal é preso em SC após levar bebê morto a UPA e deixar o outro filho sozinho dentro de carro
Autor A equipe médica da UPA tentou manobras de reanimação no bebê de 5 meses, mas sem sucesso - Foto: IMAS/Divulgação

Um casal de 22 anos foi preso em flagrante por abandono de incapaz na manhã de segunda-feira (31), após levar um bebê de 5 meses já sem vida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Rio Maina, em Criciúma, no Sul de Santa Catarina.

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Durante o atendimento na unidade de saúde, as autoridades descobriram que outro filho dos suspeitos, um menino de 4 anos, havia sido deixado sozinho no interior do carro da família, no estacionamento do local, onde permaneceu por cerca de duas horas. Na consulta ao sistema de saúde, o Conselho Tutelar constatou ainda que, em 2025, o mesmo casal já havia levado um bebê de 7 meses morto a outro posto de saúde do município em circunstâncias semelhantes.

A equipe médica da UPA tentou manobras de reanimação no bebê de 5 meses, mas sem sucesso. A avaliação inicial indicou que o óbito havia ocorrido horas antes de a criança dar entrada no local, sendo também identificada uma lesão na região anal.

Em depoimentos prestados aos profissionais e à polícia, os pais apresentaram relatos sobre as últimas horas do menino antes de constatarem que ele estava sem sinais vitais. O corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto Médico Legal para a realização de exames periciais que determinarão a causa da morte, em inquérito conduzido pela Polícia Civil.

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A localização da criança de 4 anos ocorreu após os funcionários do posto de saúde desconfiarem das informações desencontradas prestadas pelos pais sobre o paradeiro do filho mais velho. Acionados ao local, o Conselho Tutelar e a Polícia Militar iniciaram buscas e encontraram o menino retido no veículo com fome, falta de higiene e vestígios de urina. Durante a abordagem, a Polícia Militar encontrou uma porção de maconha com o pai da criança, que alegou que a substância se destinava ao consumo próprio.

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Diante do quadro presenciado no estacionamento e das inconsistências apresentadas pelos responsáveis, a Polícia Militar deu voz de prisão ao casal, que foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil para os procedimentos legais. O menino de 4 anos recebeu atendimento do Conselho Tutelar e foi direcionado para acolhimento institucional temporário, uma vez que nenhum familiar demonstrou interesse em assumir a guarda da criança. A Polícia Civil prossegue com as investigações para apurar a responsabilidade do casal em relação às duas mortes e ao abandono do filho sob custódia.

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