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Casal é preso após matar filho recém-nascido com calmante e descartar corpo em rio

O bebê teria recebido uma quantidade excessiva de medicamento calmante para dormir

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.06.2026, 14:15:33 Editado em 03.06.2026, 14:15:30
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Casal é preso após matar filho recém-nascido com calmante e descartar corpo em rio
Autor Foto: Ilustrativa/Freepik

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, nesta quarta-feira (03), um casal suspeito de envolvimento na morte do próprio filho, um bebê recém-nascido. Os dois foram encontrados em uma pousada na cidade de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde estariam escondidos, segundo a investigação.

O caso começou a ser apurado após os suspeitos apresentarem informações divergentes sobre o paradeiro da criança. Diante das contradições, a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o desaparecimento do bebê.

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Ao longo das diligências, os investigadores reuniram elementos que indicavam a ocorrência de um crime grave. Com base nas provas coletadas, foi solicitado à Justiça o pedido de prisão preventiva do homem e da mulher, que acabou sendo autorizado.

Conforme a Polícia Civil, o casal admitiu durante depoimento que a criança morreu no fim de novembro de 2025, na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço.

Segundo a versão apresentada pelos investigados, o recém-nascido teria recebido uma quantidade excessiva de medicamento calmante para dormir. Após algum tempo, eles perceberam que o bebê não apresentava mais sinais vitais.

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Ainda de acordo com os relatos, após constatarem a morte da criança, os suspeitos decidiram ocultar o corpo. O cadáver teria sido lançado em um rio localizado em Ipatinga.

Até o momento, os restos mortais do bebê não foram encontrados pelas autoridades.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer todas as circunstâncias do caso, localizar o corpo da vítima e verificar se outras pessoas podem ter participado da ocorrência. O inquérito segue em andamento.

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Bebê desaparecido Campo do crime direitos da criança homicidio investigação criminal polícia civil
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