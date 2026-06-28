Casal é preso após espancar e matar mulher por dívida de celulares

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um casal suspeito de assassinar Gabriela Benázio do Nascimento, de 35 anos, após um desentendimento financeiro. Ambos os suspeitos, que têm 24 anos, foram localizados e detidos por agentes da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro). O crime ocorreu no dia 13 de maio deste ano e, segundo as autoridades, foi motivado pelo desvio de dinheiro oriundo da venda de celulares de origem ilícita.

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De acordo com as investigações, a dupla entregava diversos aparelhos para que Gabriela os revendesse nas proximidades da Feira Central de Ceilândia. No entanto, a vítima teria se apropriado dos valores arrecadados com o comércio clandestino para adquirir drogas. Ao tomarem conhecimento do desvio, os suspeitos localizaram a mulher e passaram a cobrar a dívida de forma violenta. Durante o ataque, Gabriela sofreu um golpe de faca na perna e, mesmo caída no chão e sem qualquer capacidade de reação, continuou sendo brutalmente espancada com socos e chutes, concentrados principalmente na região da cabeça.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada a um hospital, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu três dias após o espancamento. Os laudos periciais confirmaram que o óbito foi causado por traumatismo torácico e tromboembolismo pulmonar, consequências diretas da agressão. A ação policial que resultou na captura dos suspeitos foi batizada de Operação Deadly Beating. O casal foi formalmente indiciado pela Polícia Civil por homicídio duplamente qualificado, com as qualificadoras de motivo torpe e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima.



