Casal é preso após bebê de oito meses ser morto asfixiado

Um bebê de apenas oito meses foi morto asfixiado com um travesseiro e um cobertor na cidade de Macaé, no Norte Rio de Janeiro, na última sexta-feira (3). O crime teria sido motivado pelo fato de a criança ter começado a chorar. A Polícia Civil prendeu em flagrante a mãe da vítima e o padrasto, apontado como o executor do homicídio.

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A criança chegou a ser socorrida por um vizinho e levada às pressas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiu. Logo após a chegada do bebê à unidade de saúde, a mãe compareceu ao local e foi imediatamente conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos. Em depoimento aos investigadores, ela relatou que o companheiro asfixiou o menino na tentativa de silenciá-lo e justificou sua inércia alegando que teve medo de sofrer agressões do homem caso tentasse impedir o ataque.

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Durante a oitiva, a mulher também confessou que a criança já havia sido vítima de outros episódios de violência cometidos pelo padrasto. Diante das informações e das evidências, a mãe recebeu voz de prisão em flagrante por omissão. O companheiro, que fugiu da cidade após o crime, foi alvo de buscas policiais e acabou localizado e detido no município de Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.