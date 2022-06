Casal é pego no flagra durante intimidade e debocha: 'Quer um pedaço?'

Da Redação

Neste domingo (19), um vídeo feito por um grupo de amigos viralizou nas redes sociais. As imagens mostram um casal fazendo sexo na beira da Avenida Caetano Munhas da Rocha, na Região Metropolitana de Curitiba, capital do Paraná. Não se sabe ao certo qual a data do vídeo, mas os rapazes divertiram os internautas ao chamarem a atenção dos "apaixonados".

O homem e a mulher decidiram parar o carro no acostamento e começaram a ter a relação íntima no canteiro de grama, ao lado da pista. Ao se deparar com a cena, o grupo de amigos, que passava pelo local, começou a gravar e conversar com o casal. “Melhor não parar, se não perde o pique (…)”, brincou um dos passageiros. “Só na Lapa acontece esse tipo de coisa”, diz outro, fazendo referência a região em que o caso aconteceu.

Irritado com a atitude dos rapazes de gravarem o momento, o homem que estava praticando o ato debocha e pergunta: "quer um pedaço?", em seguida continua: "cai fora, vai procurar tua turma".

Em resposta, alguém do carro tenta falar que a polícia está vindo, mas o homem se levanta e ameaça ir em direção do veículo. O grupo de amigos ainda zomba mais uma vez da situação. “Por isso que sumiu o dragão lá do parque…”, grita um passageiro enquanto o carro sai do local.

Até o momento, o casal não foi identificado. Fazer sexo em via pública é crime e pode levar aos infratores de três meses a um ano de prisão ou multa, de acordo com o Código Penal Brasileiro.

Assista ao vídeo que viralizou nas redes sociais:

Virou moda no Paraná?

Nesta segunda-feira (20), um vídeo que circula em grupos de WhatsApp mostra um casal fazendo sexo, em plena luz do dia, na Avenida Reitor Rodolfo Purpur, em Maringá, no norte do Estado. A gravação foi feita por um homem que estava em um carro, que trafegava pelo endereço.

O casal, que estava encostado em um Ford Fiesta branco, percebe a chegada do veículo, mas continua com a relação sexual. A Avenida Reitor Rodolfo Purpur é conhecida por ser endereço de várias festas e tem intensa movimentação de carros e pessoas, principalmente nos finais de semana.

O local, inclusive, já foi palco de várias operações da Guarda Municipal e Polícia Militar. O flagrante teria acontecido no final de semana. O vídeo foi compartilhado inúmeras vezes.





Fonte: Informações RicMais