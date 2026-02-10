Leia a última edição
VEJA O FLAGRA

Casal é pego fazendo sexo na escadaria de fórum e vídeo é repassado à polícia

As imagens, registradas no último sábado (07), ganharam ampla repercussão nas redes sociais nesta terça-feira (10); assista

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.02.2026, 22:53:08 Editado em 11.02.2026, 10:36:47
Casal é pego fazendo sexo na escadaria de fórum e vídeo é repassado à polícia
Autor O TJES afirmou ter encaminhado o vídeo para a Polícia Civil e outros órgãos competentes, para que apurem a ocorrência de possíveis ilícitos criminais - Foto: Reprodução

Um casal foi flagrado mantendo relações sexuais nas escadarias do fórum do município de Iúna, na região do Caparaó, no Espírito Santo. As imagens, registradas no último sábado (07), ganharam ampla repercussão nas redes sociais nesta terça-feira (10). Veja o vídeo no final do texto

Em nota, o Tribunal de Justiça do Estado (TJES) informou que os envolvidos não são servidores do Poder Judiciário e que o fato ocorreu em dia sem expediente na unidade. A corte destacou que o local é de acesso público, o que explica a presença do casal no prédio.

O TJES afirmou ter encaminhado o vídeo para a Polícia Civil e outros órgãos competentes, para que apurem a ocorrência de possíveis ilícitos criminais. A polícia foi contactada para fornecer mais detalhes sobre o caso.

Vídeo


