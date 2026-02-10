Casal é pego fazendo sexo na escadaria de fórum e vídeo é repassado à polícia
As imagens, registradas no último sábado (07), ganharam ampla repercussão nas redes sociais nesta terça-feira (10); assista
Um casal foi flagrado mantendo relações sexuais nas escadarias do fórum do município de Iúna, na região do Caparaó, no Espírito Santo. As imagens, registradas no último sábado (07), ganharam ampla repercussão nas redes sociais nesta terça-feira (10). Veja o vídeo no final do texto
Em nota, o Tribunal de Justiça do Estado (TJES) informou que os envolvidos não são servidores do Poder Judiciário e que o fato ocorreu em dia sem expediente na unidade. A corte destacou que o local é de acesso público, o que explica a presença do casal no prédio.
O TJES afirmou ter encaminhado o vídeo para a Polícia Civil e outros órgãos competentes, para que apurem a ocorrência de possíveis ilícitos criminais. A polícia foi contactada para fornecer mais detalhes sobre o caso.
