Casal é morto a facadas em condomínio de luxo no Maranhão

Nesta sexta-feira (9), o casal de empresários, Gaspar Loiola e a esposa dele, Lucinalva Silva Loiola, foram encontrados mortos com golpes de faca, por volta de meio-dia, no condomínio de luxo onde viviam em Balsas, cidade a 810 km de São Luís. A Polícia Civil suspeita é que o crime tenha relação com agiotagem.

Segundo a polícia, uma pessoa que trabalhava como motorista da família foi ao condomínio e estranhou o fato de o casal não ter aberto a porta. Em seguida, o funcionário decidiu avisar os familiares deles.

Câmeras de segurança da residência foram retiradas. Para a polícia, foi uma tentativa de apagar as provas. Foi encontrado um bilhete no local, mas o conteúdo não foi divulgado.

O carro do casal foi encontrado em um terreno baldio em Balsas, a cerca de 2 km do condomínio. No veículo, foi encontrada uma faca, que não estava suja de sangue. Foram encontrados sinais de que houve uma tentativa de incendiar o carro.

A Polícia ouvirá os responsáveis pela segurança do condomínio para saber quais pessoas tiveram acesso ao local nos últimos dias.

Com informações: Istoé

