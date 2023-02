Casal é flagrado tendo relações íntimas em terraço de prédio em SP

Da Redação

Um casal foi flagrado enquanto fazia sexo em um terraço de um prédio, em São Paulo. O momento foi gravado por quem presenciou a cena, e o registro viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (10). Usuários do Twitter ficaram chocados com a audácia dos "apaixonados".

O caso ganhou repercussão na internet devido ao local em que foi registrado. As relações íntimas ocorreram no coração do mercado financeiro do Brasil, especificamente em um prédio localizado na Avenida Faria Lima, em São Paulo.

Nas imagens que estão sendo compartilhadas por diversos perfis nas redes sociais, é possível ver um homem vestido com roupas sociais e uma mulher de camisa amarela. Aparentemente sem se importar com o quão visível era o local, o casal tem relações íntimas no terraço.

No Twitter, os brasileiros não perderam a oportunidade de fazer piada com a situação. "O Mercado é fod4 mesmo!", disse uma internauta. "Investindo forte no fundão...", escreveu outro.

Uma internauta, no entanto, deixou a brincadeira de lado e questionou qual será a reação do "mercado financeiro": "Qual será a reação do mercado com esse casal flagrado fazendo sexo no terraço de prédio na Avenida Faria Lima em São Paulo?"

