Casal é flagrado abandonando cadáver na rua; vídeo

Um casal foi flagrado abandonando um corpo de homem na rua, em Goiânia, Goiás, na manhã desta sexta-feira (20).

Câmeras de seguranças flagraram o momento em que o corpo é retirado do porta-malas de um veículo. No vídeo, é possível perceber o motorista saindo do carro e abrindo o porta-malas. Ele tem dificuldades para tirar o corpo, que estava enrolado em um lençol.

Na sequência, a mulher sai do automóvel para ajudar. A dupla abandona o corpo próximo a calçada. O flagrante foi feito pela Polícia Militar e o caso será investigado pela Civil.

Assista:

