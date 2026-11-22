Acidente ocorreu entre Araranguá e Balneário Arroio do Silva. Vítimas só foram localizadas após o veículo ser retirado da água

Os corpos de um homem e de uma mulher foram encontrados dentro de uma picape submersa no Rio Sangradouro, às margens da rodovia SC-447, no Sul de Santa Catarina. O acidente ocorreu no trecho que liga os municípios de Araranguá e Balneário Arroio do Silva. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada por volta das 11h20 de sábado (21), mas a suspeita é de que o veículo tenha saído da pista durante a madrugada.

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Inicialmente, as equipes que chegaram ao local não tinham a confirmação de que havia ocupantes no carro. Os policiais chegaram a tentar contato telefônico com números ligados aos sistemas de segurança e consultaram o Hospital Regional de Araranguá, sem sucesso na obtenção de informações. As vítimas, cujas identidades não foram divulgadas, só foram localizadas no interior do Fiat Strada após a retirada do automóvel da água. Ambos apresentavam sinais de afogamento.

A principal linha de investigação da PMRv aponta que o motorista perdeu o controle da direção na altura do quilômetro 3,550 da rodovia, caindo no rio em seguida. As polícias Civil e Científica foram acionadas para realizar a perícia e iniciar a investigação das circunstâncias do acidente. Após os trabalhos das equipes de resgate e segurança no local, a picape foi recolhida e encaminhada para um pátio credenciado.