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Casal é encontrado morto em condomínio na região do Morumbi

Escrito por Redação (via Agência Estado)
Publicado em 31.07.2026, 14:53:00 Editado em 31.07.2026, 15:00:35
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A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de um homem e de uma mulher, de 37 anos, encontrados na quinta-feira, 30, em um condomínio na Vila Suzana, no Morumbi, zona sul da capital paulista.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o homem foi localizado sem vida na área comum do edifício após cair do 14º andar. A mulher foi encontrada morta dentro do apartamento do casal.

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O caso foi registrado como morte suspeita no 37º Distrito Policial (Campo Limpo), que conduz diligências para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

A perícia foi acionada pela Polícia Civil. Os agentes recolheram objetos considerados relevantes para a investigação, que serão submetidos à análise. Exames do Instituto Médico-Legal (IML) também devem auxiliar os investigadores na determinação das causas das mortes.

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