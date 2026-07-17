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Casal é encontrado morto dentro de casa em condomínio no DF; homem é preso

Escrito por Adriana Victorino (via Agência Estado)
Publicado em 17.07.2026, 18:09:00 Editado em 17.07.2026, 18:19:25
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Um casal foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira, 17, em uma residência no Condomínio Bosque Imperial, no Gama, no Distrito Federal.

Segundo informações preliminares da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a ocorrência foi registrada como homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. A ocorrência segue em andamento. A Polícia Civil apura as circunstâncias e a motivação do crime. O caso é investigado pela 20ª Delegacia de Polícia (20ª DP).

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As vítimas são Leonardo de Oliveira Campos, de 42 anos, e Rayane Lins Farias Campos, de 38. De acordo com o registro policial, um homem de 60 anos foi preso pela PCDF.

Rayane Lins Farias Campos era servidora da Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, onde atuava como coordenadora do Cadastro Único. Em nota de pesar, a prefeitura lamentou a morte da servidora e manifestou solidariedade aos familiares e amigos. Leonardo se identificava como coordenador de vendas da Brasal Refrigerantes nas redes sociais.

A ocorrência foi comunicada à polícia às 9h59 desta sexta-feira. Conforme o registro, o crime ocorreu entre 9h e 9h30. Equipes do plantão da 20ª DP e da Seção de Investigação de Crimes Violentos (SICVIO) foram acionadas, e a perícia foi solicitada para o local.

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Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que o caso está sob responsabilidade da Polícia Civil.

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CASAL/MORTE/CONDOMÍNIO/DF/SUSPEITO/PRISÃO
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