Casal devolve R$ 32 mil após receber transferência por engano

A mulher teve um grande susto ao receber uma notificação do aplicativo bancário informando o novo saldo da conta

Um casal de Bonito, cerca de 283 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, recebeu uma transferência bancária de R$ 32 mil por engano. No dia 12 de setembro, o monitor de turismo, João Paulo Ajala Gomes, e sua esposa, Elaine Pinto da Costa, receberam uma transferência no valor de R$ 32.555,62.

A mulher teve um grande susto ao receber uma notificação do aplicativo bancário informando o novo saldo da conta. Após se acalmar, Elaine ficou preocupada e, junto com o marido, decidiu pesquisar o nome do responsável pela transferência nas redes sociais.

Coincidentemente, o desconhecido também era um morador do município de Bonito, um farmacêutico da cidade. Sem pensar duas vezes, o casal decidiu ir até o estabelecimento para falar sobre o engano. “Na hora pensamos em devolver, porque não era nosso”, conta João Paulo.

Segundo o casal, uma das maiores preocupações com a situação era o exemplo que dariam para a filha, de 4 anos. “O que ela iria pensar? Iria ficar para a história que os pais roubaram o dinheiro do cara. Ficar com o que não é nosso é roubo”, ressalta o monitor.

O casal foi até a farmácia e contou tudo sobre o depósito para Ricardo Soler, dono do dinheiro. Até aquele momento, Ricardo não sabia que tinha errado a transferência. “Aí que fui me dar conta”, disse o farmacêutico. “Honestidade igual essa está difícil, ainda mais no país que estamos vivendo”, pontua Soler.

Fonte: Informações do g1.

