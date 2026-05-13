Casal de servidores municipais é encontrado morto em residência em SC

Um casal de servidores públicos foi encontrado morto dentro de uma residência em Concórdia, no Oeste de Santa Catarina, na noite de segunda-feira (11). As vítimas foram identificadas como Juçara Lazarin do Prado Scortegagna, de 50 anos, e Luís Scortegagna, de 61 anos. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), os dois estavam separados há aproximadamente dois anos e já não residiam no mesmo imóvel.

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A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias das mortes, informando que, no atual estágio das investigações, o caso não é tratado como feminicídio. Durante a perícia preliminar no local, os agentes encontraram uma faca próxima aos corpos, embora não tenha sido possível identificar sinais imediatos de agressões físicas que explicassem a dinâmica do ocorrido. Até o momento, não há detalhes sobre a motivação do crime.

Juçara e Luís eram funcionários da Prefeitura de Concórdia. Ele atuava na Secretaria de Infraestrutura Rural desde 2018, enquanto ela trabalhava na Secretaria Municipal de Educação desde 2019. Em nota oficial, a administração municipal lamentou profundamente o falecimento dos servidores e prestou solidariedade aos familiares.