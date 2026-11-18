Fabiane Beatriz de Paula, 47 anos, e Paulo Eduardo Correia, 61 anos, foram mortos com tiros na cabeça

Os pastores Fabiane Beatriz de Paula, 47 anos, e Paulo Eduardo Correia, 61 anos, foram mortos a tiros na noite de 13/11. O crime ocorreu em um sítio na zona rural de Sete Lagoas (MG). Um homem de 21 anos foi preso na tarde de 16/11. O outro autor não foi identificado e segue procurado.

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Dois homens usando touca ninja invadiram o sítio por volta das 20h. Um deles portava arma de fogo. Antes, cortaram o cabo de internet e arrancaram três câmeras de segurança. Os equipamentos foram deixados dentro da casa com os cartões de memória intactos. As gravações permitiram acesso ao diálogo e aos disparos.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) constatou que Fabiane foi atingida por dois tiros na cabeça. Ela caiu na sala da casa. Paulo foi morto com um tiro na cabeça. O corpo foi deixado na carroceria da caminhonete Fiat Toro.

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O interior do sítio foi revirado. Os autores agruparam uma televisão, um botijão de gás, uma roçadeira e fios de extensão. Fugiram e deixaram os objetos. Levaram os celulares do casal e a chave da caminhonete.

Familiares informaram à polícia que as vítimas realizavam cultos evangélicos no sítio. Os cultos eram frequentados por pessoas com passagens criminais e monitoramento eletrônico. Os parentes não souberam afirmar se os autores já haviam visitado a residência.

O homem de 21 anos foi localizado na Serra de Santa Helena por volta das 17h30 de 16/11. Ele resistiu à prisão e precisou ser algemado. Segundo a corporação, ele proferiu ofensas contra os policiais. Recebeu voz de prisão por latrocínio, desacato e desobediência. Foi encaminhado à Delegacia de Plantão de Sete Lagoas.

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A companheira do suspeito, 20 anos, apresentou-se aos policiais. Ela afirmou ter conhecimento dos fatos. Disse que o homem participou do latrocínio e manifestou interesse em depor. Foi conduzida à delegacia para avaliação sobre possível favorecimento pessoal.

A PCMG segue investigando para identificar e prender o segundo homem. Não há informação sobre a conclusão do inquérito.