Casal de jovens morre em colisão frontal na PR-160

Um casal de jovens se envolveu em uma colisão frontal na PR-160, em Cornélio Procópio, durante a noite deste domingo (06). Eles estavam em uma moto e foram atingidos por um carro.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou que o carro conduzido por um homem, de 28 anos, seguia no sentido Leópolis a Cornélio Procópio. No KM 41, ele bateu de frente contra o casal, que estava na outra faixa da via.

Joice Cristina Villas Boas, de 23 anos, e Hélio Aparecido da Silva, de 28, morreram ainda no local. Eles eram moradores de Leópolis. O Instituto Médico Legal (IML) de Londrina recolheu os corpos e confirmou a identidade.

No outro carro, estavam como passageiras duas mulheres, de 40 e 59 anos. Ambas tiveram ferimentos médios e foram encaminhadas à Santa Casa de Cornélio Procópio. O condutor foi levado em estado grave ao mesmo hospital.

As causas do acidente serão apuradas. O trecho era de reta.

