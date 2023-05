Casal colhe pé de mandioca de 112 kg e aproximadamente 2,3 metros

Da Redação

A extração da raiz ocorreu no dia 19 de abril

Um casal de agricultores ficou surpreso ao realizar a colheita de um pé de mandioca na propriedade em que vive, em Pomerode, Santa Catarina. Isso porque os idosos, de 76 e 74 anos, se depararam com uma raiz de mais de 110 kg e aproximadamente 2,3 metros.

A retirada da raiz do solo ocorreu no dia 19 de abril, sete anos após o seu plantio. Inclusive, Otávio Hoeppner, dono da propriedade, só tomou a iniciativa de retirá-la depois de um forte vento danificar a planta.

"Na segunda-feira [17 de abril], bateu um vento forte, quebrou vários galhos [do pé de mandioca]. Quando eu vi isso, falei com a minha esposa: 'olha, eu acho que está na hora de arrancar'. Já tinha sete anos. Com a quebra da galhada, achei que poderia apodrecer", detalhou.

Ao começar a extração, o homem e sua esposa, Wilma, ficaram incrédulos, já que a mandioca apresentava um tamanho incomum. "Comecei a pegar a primeira raiz, a maior. Eu me surpreendi. Não tinha fim", disse.

Em conversa com a equipe de reportagem do G1, Otávio relatou que a primeira raiz tinha 1,1 metro de circunferência e 1,54 de comprimento. Juntando a outra raiz maior, chega-se aos 2,3 metros totais de comprimento.

Em relação ao peso, a raiz-mãe tinha 47 quilos e a segunda maior, 19. Para chegar aos 112 quilos, ele juntou essas duas com outras menores.

O casal informou que já retirou as partes que não iria usar da mandioca e guardou as outras, que estavam em boas condições. Agora, os dois têm 62 quilos do alimento estocado no freezer.

"A casca dessa raiz é diferente, é uma casca extremamente grossa. Aipim geralmente não tem esse tipo de casca. Conforme colocava a faca, soltava de uma forma tão fácil. Falei 'isso aqui a gente vai cozinhar'. A gente pegou uma parte já limpa e botou para cozinhar. Ficou sensacional. Está bom, está macio, está muito gostoso", relata.

fonte: Divulgação/Vídeo Juntas, as raízes chegam a 2,3 metros

As informações são do G1.

