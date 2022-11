Casal chama a polícia ao encontrar câmera escondida em quarto de motel

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Civil está investigando o caso

Um motel foi denunciado por um casal à Polícia Militar (PM) por haver uma câmera escondida em um dos quartos do estabelecimento. De acordo com o relato das vítimas às autoridades, o objeto, que estava instalado em frente da cama da suíte, estava dentro de uma tomada. O caso foi registrado no Nexos Hotel, em Recife, Pernambuco.

continua após publicidade .

A Polícia Civil, que está à frente do caso, informou que o incidente foi registrado na manhã do último sábado (19) e foi confirmado nesta quarta-feira (23). Um homem de 31 anos e uma mulher de 32 anos, que não tiveram os nomes divulgados, encontraram o equipamento e fizeram a denúncia.

A PM informou, em nota, que o 6º Batalhão foi acionado para atuar num "atrito verbal" entre um casal e funcionários do motel. O estabelecimento informou, entretanto, que não houve atrito e que os trabalhadores se prontificaram de imediato a auxiliar o casal e identificar os responsáveis.

continua após publicidade .

Leia também: Homem foge para não pagar conta e arrasta portal de motel em PE

O casal e um representante do motel foram encaminhados à Delegacia de Prazeres, em Jaboatão, para prestar esclarecimentos sobre o caso.



A Polícia Civil informou que instaurou inquérito para apurar "outras ocorrências de ilícitos penais", que ficou sob responsabilidade da Delegacia de Piedade, também em Jaboatão.

continua após publicidade .

O que diz o motel

O motel se posicionou sobre o caso através de uma nota. Segundo o Nexos, "um dispositivo eletrônico foi encontrado em uma das suítes" e que, após a identificação, a polícia foi acionada para apurar o fato.

"A Pousada Recanto dos Guararapes reforça a confiança no trabalho policial, além de estar colaborando para a identificação e responsabilização do autor do fato e apuração com a maior brevidade possível", afirmou o motel, por meio de nota.



O Nexos também disse que só vai repassar informações sobre o ocorrido após a conclusão da apuração do caso, "com o objetivo de não atrapalhar as investigações".

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News