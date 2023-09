Casal briga, marido vai para o bar e esposa se vinga incendiando carro

Um desentendimento entre um casal terminou com um carro incendiado no último domingo (3). De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), um homem de 37 anos teve uma briga com a esposa, de 53, porque queria ir para um bar, mas ela era contrária à ideia. Mesmo com a desaprovação da companheira, o marido decidiu ir.

Isso gerou revolta na mulher, que decidiu se vingar do esposo. Ela aproveitou a saída do homem e colocou fogo no veículo dele, um Chevrolet Chevette. Uma câmera de segurança registrou o episódio. (Assista abaixo)

No vídeo, a mulher aparece se aproximando do carro e o abrindo logo na sequência. Ela fica abaixada por um certo tempo, até que consegue atear fogo no Chevette. Assim que a ação se concretiza, ela foge.

A fumaça começa a ganhar espaço nas imagens. Além disso, uma mulher de branco surge para gravar o incêndio.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher não foi presa e “será ouvida em momento oportuno de acordo com o processo penal”. O caso, ocorrido em Presidente Olegário, Minas Gerais, está sendo investigado.

Veja:

tnonline

Com informações do G1.

