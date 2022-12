Casal, avó, filhas: quem são os mortos em prainha no interior de SP

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As cinco pessoas da mesma família que morreram no interior de São Paulo foram identificadas.

continua após publicidade .

Cynthia Silva dos Santos, 25, mãe das crianças

Kervellin Wallace da Silva, 29, pai das crianças

continua após publicidade .

Nicolly Luize Dias da Silva, 9, filha mais velh

aEmily Camile Dias da Silva, 3, filha mais nova

Denise Aparecida Dias da Silva, 51, avó das crianças e mãe de Kervellin

continua após publicidade .

O caso aconteceu em uma prainha do rio Tietê, em Dois Córregos, no interior paulista, a cerca de 260 quilômetros da capital.

As vítimas eram moradoras de Sumaré, a aproximadamente 122 quilômetros de São Paulo. O enterro acontece nesta segunda (26), no Cemitério da Saudade, também em Sumaré.

Vítimas caíram num poço e afundaram. Manoel de Oliveira, que estava na água com as vítimas e sobreviveu, declarou à EPTV: "Caímos nesse poço, que não tinha mais chão".

continua após publicidade .

"A gente estava brincando, com água na cintura. Não tinha 1 metro, 1,20 metro de distância de um para o outro. Todo mundo brincando, um jogando água no outro. Foi muito rápido, todo mundo encobrindo [pela água]. Minha esposa [Denise] tentou me dar a mão e passar a menina", contou Manoel, em entrevista à afiliada da Globo em Campinas.

Onde aconteceu o acidente? A família nadava no local conhecido como Baixão da Serra, muito frequentado por moradores da região.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Jaú, uma das crianças da família foi para uma parte mais profunda do rio e começou a se afogar.

Ao tentar ajudar, o restante da família também se afogou. Elas foram resgatadas ainda no sábado, e o pai só foi encontrado no domingo (25), por volta das 16h.

Siga o TNOnline no Google News