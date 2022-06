Casa pega fogo após cachorro conseguir ligar chamas do fogão

Da Redação

A cozinha de uma residência pegou fogo após um cachorro conseguir ligar, sozinho, as chamas do fogão a gás, em Missouri, estado localizado nos Estados Unidos. O cãozinho tentou pegar algo no objeto, porém, fez com que uma das bocas ascendesse e um incêndio tomou conta do local minutos depois.

Uma câmara de segurança flagrou a ação do animal, que utiliza as patas dianteiras para ligar as chamas. O incêndio tomou grandes proporções e, por conta disso, vizinhos acionaram equipes do Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros entraram no imóvel e ficaram surpresos por haver apenas dois cães no local, sem humano algum.

De acordo com as autoridades, uma panela que estava sobre fogão continha comida. Devido ao calor, a gordura escapou do objeto, espalhando pelo fogão.

Toda a residência foi danificada pelo fogo. Por sorte, nenhum dos dois pets ficou ferido.

