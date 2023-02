'Casa Invisível' no deserto da Califórnia vai à venda por R$ 93 mi

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Casa Invisível foi encomendada pelo produtor de cinema Chris Hanley

Com 500 metros quadrados em um terreno de 27 hectares no deserto da Califórnia, uma construção chama atenção por sua arquitetura peculiar, cheia de espelhos. É a "Casa Invisível", localizada em Joshua Tree, que agora está disponível para compra por US$ 18 milhões, o equivalente a R$ 93 milhões.

continua após publicidade .

A Casa Invisível foi encomendada pelo produtor de cinema Chris Hanley e projetada pelo arquiteto Tomas Osinski. Sua concepção é "conectar diretamente os habitantes com o ambiente por meio de um exterior de vidro espelhado que preenche perfeitamente a lacuna entre os espaços".

Graças ao seu exterior constituído totalmente de vidro espelhado, o imóvel obtém uma camuflagem em relação à vegetação exterior, confundindo a vista de quem observa a casa de longe.

continua após publicidade .

O local também está disponível para aluguel na plataforma Airbnb, e o valor de uma diária custa quase R$ 13 mil.

Entre as comodidades, estão incluídos quatro quartos - para até oito hóspedes - cinco banheiros, banheira, piscina interna, central de ar condicionado, aquecimento solar e geração de energia a partir de células fotovoltaicas, além de iluminação externa e interna colorida.

Segundo a revista norte-americana Architectural Digest, celebridades como Demi Lovato, Lizzo e Diplo já frequentaram o imóvel. Além disso, a Casa Invisível aparece em um documentário da Netflix intitulado "Aluga-se um Paraíso".

continua após publicidade .

Com informações, UOL

Siga o TNOnline no Google News