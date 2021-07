Da Redação

Casa Civil: Ciro Nogueira aceita convite de Bolsonaro

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) informou em uma rede social na manhã desta terça-feira (27) que aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para chefiar a Casa Civil.

O anúncio foi publicado no Twitter do parlamentar, enquanto ele ainda se reúne com o mandatário do país no Palácio do Planalto

Ciro Nogueira preside o PP, um dos partidos da base de apoio do governo no Congresso, e é um dos principais líderes do Centrão. A nomeação deve ser publicada no Diário Oficial da União (DOU) nos próximos dias. A data de posse ainda não foi marcada.

