Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
COTIDIANO

Casa Civil: Aprimoramento pedido pelo TCU de governança em Acordo de Mariana está em progresso

Escrito por Sandra Manfrini e Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em 08.07.2026, 21:23:00 Editado em 08.07.2026, 21:28:22
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Casa Civil, por meio da Secretaria de Avaliação e Monitoramento, informou nesta quarta-feira, 8, que os aprimoramentos solicitados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) nos mecanismos de monitoramento e de avaliação dos resultados do Acordo Judicial para Reparação Integral e Definitiva Relativa ao Rompimento da Barragem de Fundão (Novo Acordo do Rio Doce) já estão em andamento.

O Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, noticiou na última segunda-feira, 6, que o TCU havia indicado fragilidades nos monitoramento dos resultados do acordo sobre o desastre em Mariana (MG). Em nota, a Casa Civil informa que essa avaliação do TCU se baseou em um relatório preliminar e não no resultado final da auditoria, publicado em 1º de julho de 2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Após a emissão do documento inicial, o Governo Federal prestou informações que foram acolhidas pelo Tribunal e resultaram na revisão substancial das conclusões", diz a nota.

Segundo a Casa Civil, o TCU reconheceu que a estrutura de governança e os aprimoramentos pretendidos pela auditoria já se encontravam em desenvolvimento. Com relação ao Programa de Transferência de Renda, que o relatório preliminar apontou inconsistências nos controles de elegibilidade, o governo federal esclarece que o plenário do TCU reconheceu que "os mecanismos administrativos já existentes se mostraram aptos a identificar, apurar, corrigir e mitigar eventuais inconsistências".

Também, segundo a nota, não foram apontadas irregularidades por parte da União com relação à atividade pesqueira. "O órgão apenas recomendou a formalização de medidas técnicas adicionais ao planejamento dos ministérios envolvidos, funcionando como uma ação preventiva de governança, o que será feito."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O relatório final do TCU, de acordo com a Casa Civil, reconhece a existência de estudos técnicos e financeiros em desenvolvimento e propõe recomendações para dar mais agilidade à execução prática do Fundo de Reestruturação da Aquicultura e Pesca (Frap).

"O Governo Federal reitera o seu compromisso com a transparência pública, com o diálogo contínuo com os órgãos de controle e com o avanço seguro das ações de reparação na Bacia do Rio Doce", conclui a nota.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acordo Casa Civil DESASTRE MARIANA reparação TCU
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV