Cartolouco vira réu na Justiça por violência física e psicológica contra ex-namorada

O influenciador digital Lucas Strabko, conhecido publicamente como Cartolouco, tornou-se réu na Justiça pelos crimes de violência física e psicológica contra sua ex-namorada.

A denúncia foi formalmente aceita pelo Poder Judiciário após a divulgação de imagens de circuitos de segurança que registraram o produtor de conteúdo agredindo a vítima em uma via pública na cidade de São Paulo. O influenciador nega veementemente todas as acusações apresentadas contra ele.

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O flagrante das câmeras de monitoramento detalha uma discussão ocorrida na madrugada do dia 31 de janeiro, momento em que o influenciador encosta um cigarro aceso na orelha da então companheira, lesão que foi posteriormente comprovada por registros fotográficos anexados ao processo oficial.

Segundos após o primeiro ato, outra câmera registrou o momento em que o investigado desfere um tapa no rosto da mulher, gerando a intervenção imediata de testemunhas que passavam pelo local, o que fez com que o agressor fugisse em seguida.

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Em depoimento oficial, a ex-namorada, que teve sua identidade preservada por motivos de segurança, relatou que o relacionamento de nove meses começou de forma carinhosa, mas rapidamente evoluiu para um ciclo de ofensas verbais e agressões.

Segundo a vítima, o ápice da violência ocorreu durante uma viagem realizada a Cusco, no Peru, onde ela afirma ter sido alvo de xingamentos, cusparadas, chutes, tapas e um golpe conhecido como mata-leão, além de ter tido o seu aparelho celular destruído.

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A repercussão do caso motivou o encorajamento de outras duas ex-namoradas de Lucas Strabko, que decidiram relatar publicamente padrões de conduta semelhantes ocorridos em relacionamentos anteriores.

Uma das testemunhas afirmou ter sido queimada no rosto com um cigarro e sofrido puxões de cabelo, enquanto a outra, que reside no exterior, relatou um comportamento agressivo caracterizado por rápidas mudanças de humor seguidas de pedidos de desculpas. Nenhuma delas havia registrado queixa formal na época por questões emocionais.

Em nota de esclarecimento, a defesa de Cartolouco rebateu os relatos, alegando que o desentendimento no Peru foi causado por uma crise de ciúmes da parceira e sustentando que ambos continuaram a se encontrar consensualmente após a abertura do boletim de ocorrência.