Carro sobe em calçada e atropela 5 crianças no DF; veja

Cinco crianças foram atropeladas, na tarde deste domingo (22/5), quando estavam em uma calçada na QNP 05, nas proximidades da Feira da Ceilândia. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, as vítimas têm entre 4 e 12 anos de idade. Três delas, de acordo com a corporação, foram transportadas em estado grave para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

As outras duas foram levadas ao HRC com escoriações, conscientes e orientadas. De acordo com testemunhas, o motorista do Fox branco, responsável por provocar o grave acidente, fugiu do local, mas posteriormente acabou detido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Até a última atualização deste texto, não se sabia a dinâmica do acidente nem se o condutor estava dirigindo sob efeito de bebida alcoólica.

Tentativa de espancamento

Após o atropelamento e a prisão do condutor, um grupo de populares tentou espancar o motorista do carro, mas PMs impediram o linchamento. O caso será investigado pela 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro).

Veja imagens do local após o acidente:

