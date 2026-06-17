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Carro sem freio cai em ribanceira e amanhece congelado na Serra Catarinense

Motorista perdeu o controle em descida e sofreu ferimentos leves; Bom Jardim da Serra liderou o ranking do frio no Estado

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.06.2026, 14:47:26 Editado em 17.06.2026, 14:47:20
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Um carro capotado na rodovia Caminhos da Neve amanheceu completamente coberto por uma camada de gelo nesta quarta-feira (17), após a Serra Catarinense registrar temperaturas de até -6,7°C. O acidente impressionou quem passava pelo local, mas a vegetação congelada ao redor do veículo não teve relação com a batida.

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O motorista perdeu o controle do automóvel após ficar sem freios em uma descida, passou reto pela pista e caiu em uma ribanceira. Apesar do susto e dos danos materiais, o condutor sofreu apenas ferimentos leves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC).

Carro sem freio cai em ribanceira e amanhece congelado na Serra Catarinense
AutorImagem foi registrada na manhã desta quarta-feira (17) - Foto: Reprodução/São Joaquim Online

O cenário congelante que moldou a imagem do veículo faz parte de uma sequência de dias gelados no Planalto Serrano, que registrou geada ampla cobrindo campos, gramados e vegetação pelo terceiro dia consecutivo. Bom Jardim da Serra liderou o ranking do frio na região ao marcar -6,7°C, consolidando-se como a cidade mais gelada da semana no Estado.

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A onda de frio intenso transformou a paisagem local em um cenário típico de inverno europeu, com registros de cavalos pastando sobre a relva congelada nos campos de altitude. Além do recorde em Bom Jardim da Serra, os termômetros marcaram temperaturas negativas em vários outros municípios da região, como Urupema, que registrou mínima de -5,1°C, Urubici, com -3,6°C, São Joaquim, com -2,4°C, e Ponte Alta do Norte, onde a mínima chegou a -2,2°C.

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