Carro pega fogo após motorista fumar e usar álcool em gel

Um motorista decidiu passar álcool gel enquanto fumava e acabou colocando fogo em seu próprio carro. O caso aconteceu em Maryland, nos Estados Unidos.

“Usar álcool gel e fumar é uma combinação ruim em locais não ventilados como um carro”, informou um oficial do Serviço de Incêndio e Resgate do Condado de Montgomery à emissora ABC.

Segundo informações, o motorista foi encaminhado a um hospital e sobreviveu. Na realidade ele teve muita sorte, porque teve apenas queimaduras leves e ferimentos não graves. Já o carro teve perda total.

Confira o vídeo:

ICYMI (~530p) vehicle fire at Federal Plaza, 12200blk Rockville Pike, near Trader Joe’s & Silver Diner, @mcfrs PE723, M723, AT723 & FM722 were on scene (news helicopter video) pic.twitter.com/TeAynaGsgp