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Carro invade trilho e interrompe circulação de trens na Linha 7-Rubi em São Paulo

Escrito por Adriana Victorino (via Agência Estado)
Publicado em 10.07.2026, 18:19:00 Editado em 10.07.2026, 18:30:44
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Um carro invadiu a passagem de veículos e pedestres da Estação Água Branca e interrompeu a circulação de trens da Linha 7-Rubi na noite de quinta-feira, 9, em São Paulo. Segundo a concessionária TIC Trens, a circulação ficou suspensa entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Lapa das 22h25 às 22h43.

De acordo com a empresa, assim que a invasão foi identificada, o Agente de Atendimento e Segurança solicitou a paralisação imediata do tráfego ferroviário para garantir a segurança da operação.

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A equipe de segurança da concessionária realizou a remoção do veículo e acionou a Polícia Militar. "A TIC Trens lamenta o transtorno gerado aos passageiros e reforça o compromisso com a segurança da operação e o respeito às normas de trânsito nas proximidades da via férrea", informou em nota a concessionária.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o motorista, de 43 anos, é investigado por suspeita de embriaguez ao volante. Policiais foram acionados após agentes de segurança da concessionária relatarem que o homem havia invadido a via férrea com um carro e trafegado sobre os trilhos.

De acordo com a pasta, ele apresentava sinais aparentes de embriaguez, recusou-se a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exame clínico. O caso foi registrado no 7º Distrito Policial (Lapa) como embriaguez ao volante.

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