Carro invade praça, atinge máquina de pelúcia e destrói cafeteria

No início da madrugada desta segunda-feira (14), um carro invadiu uma praça e destruiu uma cafeteria, em Lages, na Serra de Santa Catarina. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista, de 22 anos, não se feriu.

Conforme o relato dos bombeiros, o acidente aconteceu por volta da 1h, no centro do município, na praça João Costa. Não havia ninguém na cafeteria. Com a batida, uma máquina de ursos de pelúcia também foi atingida e destruída.

O Fiat Siena destruiu por completo o estabelecimento, mas não atingiu as vigas de sustentação. Por isso, segundo os socorristas, a estrutura não corre risco de desabamento. O motorista ficou no local até a chegada da Polícia Militar.

