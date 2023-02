Carro funerário capota em rodovia e causa a morte de motorista, em GO

Da Redação

O acidente ocorreu na última terça-feira (31)

Um acidente de trânsito resultou na morte de um homem, de 28 anos, na tarde da última terça-feira (31), na rodovia GO-080, cinco quilômetros após Petrolina de Goiás. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, a tragédia envolveu um carro de funerária.

Ainda segundo a corporação, o condutor do veículo perdeu o controle da direção, saiu da pista e acabou capotando. Chovia bastante no momento do acidente.

Devido ao acidente, o jovem motorista e o corpo que era transportado foram arremessados.

Equipes de resgate foram para o local e tentaram reanimar o condutor, porém, não obtiveram êxito.

O carro saiu de Barretos, em São Paulo, e tinha como destino o município de Gurupi, no Tocantins, onde o cadáver seria deixado.

A equipe de reportagem do site IstoÉ conversou com o capitão Giskard Xavier Nunes, comandante da 21ª CIBM de Nerópolis, que explicou que a funerária contratou uma empresa terceirizada para fazer o translado. “Como o cadáver já tinha laudo, eles liberam para que a empresa seguisse ao destino até Tocantins. Já o motorista que faleceu no local foi encaminhado ao IML de Goiânia”, explicou.

