Carro fica destruído após batida com trem e motorista sai quase ileso

Um motorista teve muita sorte e praticamente "nasceu de novo" na manhã desta quinta-feira (20), depois que o carro que conduzia ficou completamente destruído em um acidente com uma locomotiva. Apesar da situação do veículo, o homem saiu quase ileso da colisão.

O caso foi registrado na cidade de Santos Dumont, Minas Gerais. O condutor do veículo estava a caminho de Juiz de Fora. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), com dor no rosto e nervoso.

A MRS Logística publicou uma nota e lamentou o fato. A administração afirmou que "mesmo com a aproximação da composição e com a sinalização, o condutor seguiu com a tentativa de fazer a travessia da linha férrea”.

“Como de costume, o trem circulava na velocidade permitida para o trecho, com todos os procedimentos de segurança sendo cumpridos”, explicou a empresa.





*Com informações g1.

