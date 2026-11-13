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Carro fica destruído após acidente com carreta e ônibus na Jacu-Pêssego; há bloqueios na via

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um acidente envolvendo um carro, uma carreta e um ônibus bloqueou duas faixas da Avenida Jacu-Pêssego na manhã desta sexta-feira, 13. A colisão ocorreu na altura da Rua Carolina Fonseca e envolveu um coletivo da linha 354M/10, que circula entre os terminais São Miguel e São Mateus, na zona leste.

Pelo menos uma pessoa ficou ferida.

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Informações sobre identidade da vítima e gravidade dos ferimentos não foram divulgadas. Com o impacto, o carro ficou destruído.

A interdição de duas faixas da direita está restringindo a circulação de veículos no trecho em direção à Rodovia Ayrton Senna no período da manhã desta sexta.

As circunstâncias do acidente e a dinâmica da colisão ainda não haviam sido esclarecidas até o fechamento deste texto.

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ACIDENTE/CARRO/CARRETA/ÔNIBUS/SÃO PAULO/JACU-PÊSSEGO
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