Da Redação

Carro explode enquanto é abastecido em posto nesta manhã

Na manhã desta quarta-feira (11), um veículo explodiu enquanto abastecia em um posto de combustíveis, em Salvador, Bahia. O automóvel era abastecido com gás natural veicular (GNV).

continua após publicidade .

Conforme o relato de um dos frentistas, a explosão aconteceu no cilindro do carro. Rapidamente, equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas para controlar o incêndio. Houve vazamento de GNV no local, porém, o problema foi sanado momentos depois.

Ao menos três pessoas tiveram ferimentos leves: um funcionário sofreu queimaduras e outra lesionou o pé, enquanto corria após a explosão, além de um cliente que também teria sofrido queimaduras.