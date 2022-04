Carro estoura grade e cai dentro de estacionamento de condomínio

Da Redação

Um carro colidiu contra uma grade de proteção e caiu dentro do estacionamento de um condomínio em São Miguel do Oeste, no Oeste catarinense, na quarta-feira (30). Segundo a Polícia Militar (PM), a condutora conseguiu sair do veículo antes da queda, estimada em três metros de altura.

A motorista sofreu escoriações e, antes da chegada da guarnição, foi conduzida a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) nas proximidades. O acidente aconteceu no cruzamento entre as ruas Oiapoc e Irmão Miguel Fidélis, no bairro Agostini.

Segundo a guarnição, a mulher estaria com problemas para ligar o carro e tentou fazer o veículo funcionar "no tranco". Nesse momento, ela perdeu o controle e desembarcou do automóvel em movimento. O carro colidiu contra a grande e o muro do condomínio, caindo no estacionamento.

