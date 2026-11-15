Carro elétrico, Tarsila do Amaral e genética: professores comentam o que caiu no 2º dia do Enem

Professores de escolas e cursinhos pré-vestibular que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo, 15, relatam que as questões do segundo dia de prova trataram de temas como preservação do meio ambiente, carros elétricos e genética e exigiram bastante interpretação de texto dos candidatos.

Os conteúdos do teste ainda não foram divulgados pelo Ministério da Educação (MEC). Neste domingo, os candidatos respondem a perguntas de Matemática e Ciências da Natureza. Na semana passada, as questões eram de Linguagens e Ciências Humanas, além da Redação.

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O Enem é a principal porta de entrada para universidades públicas e privadas do País. Neste ano, foram mais de 5 milhões de inscritos.

Química

Henrique Romero, professor de Química da Escola SEB Lafaiete AZ, destaca que a prova teve forte presença da temática ambiental, especialmente na parte de energia e combustíveis alternativos aos fósseis. "Tivemos questões envolvendo biodiesel, energia nuclear, células a combustível, etanol e poluição do solo e de aquíferos", disse.

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Foram abordados temas como contaminação de lençóis freáticos e número de oxidação em processos relacionados ao ciclo do nitrogênio. "Apesar da importância dos assuntos, as questões não apresentaram grande complexidade, exigindo principalmente interpretação e associação de conceitos químicos. Um ponto que chamou a atenção foi a questão envolvendo a interpretação de gráficos de curvas de aquecimento da água, uma abordagem pouco usual nas últimas edições do exame", avaliou Ygor Souza, professor de Química do Elite Rede de Ensino.

Para Carolina Costrino, professora de Química do Curso Anglo, da Cogna Educação, os conteúdos exigidos já eram esperados. "Apareceram perguntas sobre célula combustível, exercícios de oxirredução, rendimento e identificação de funções."

Matemática

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Para Sérgio Ghiu, professor e autor de Matemática do Colégio e Sistema pH, a prova teve um nível de dificuldade entre médio e difícil, com um grau de complexidade um pouco acima da média. "As questões mais desafiadoras envolveram probabilidade e áreas. Algumas apresentavam figuras geométricas que exigiam mais do que o conhecimento das fórmulas: era necessário ter raciocínio e habilidade geométrica para chegar à resolução. As questões de probabilidade também exigiam bastante análise. Já as questões de funções apresentaram um nível de complexidade maior, incluindo o conteúdo de logaritmos, com uma questão que exigia domínio das propriedades e operações com logaritmos", avaliou.

Rodrigo Fraga, coordenador de Matemática do Colégio Andrews: "Para além do conhecimento matemático, a prova exigiu bastante interpretação de texto. O nível de exigência foi alto. Tópicos que não costumam cair, como geometria analítica e matrizes, foram cobrados."

Uma das questões trazia uma obra de Tarsila do Amaral. "Envolvia escala. Dava as dimensões da obra de arte dela e queria representar ela numa escala menor de área. Dava a medida da área que gostaria que a nova obra tivesse. O candidato precisava estar atento porque iria ter que relacionar a escala de comprimento (usual) com a escala de área", disse Nelson Amado, professor de Matemática do Elite Rede de Ensino.

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Física

Na avaliação de Felipe Amaral, professor de Física do Colégio e Sistema pH, houve predominância de questões de Eletrodinâmica e Ondas, além de conteúdos de Cinemática e Energia. "Tivemos pelo menos duas questões que exigiam principalmente interpretação dos enunciados, sem abordar diretamente conceitos específicos de Física. Eram questões que poderiam até estar presentes na prova de Matemática, devido à característica contextualizada dos textos. De modo geral, a prova manteve o padrão em relação aos conteúdos cobrados."

Lincoln Ribeiro, professor de Física do Elite Rede de Ensino, diz ter ficado surpreso com a cobrança de hidrodinâmica, um conteúdo que não vinha aparecendo nas últimas edições do Enem. "Apesar de ser uma novidade, o tema veio em uma questão simples e puramente teórica, exigindo do candidato apenas o conceito de vazão."

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Para Breno Meira, professor de Física do Bernoulli Educação, a prova estava dentro do esperado. "Na minha avaliação, foi a prova mais fácil dos últimos anos em conteúdo técnico, mas isso não quer dizer que tenha sido fácil de resolver. Eu a classificaria como de nível médio de execução, porque foi uma prova cheia de detalhes de interpretação. O aluno que não lê com atenção e não interpreta bem textos, tabelas, gráficos e enunciados inevitavelmente cai em pegadinhas e erra etapas da resolução, algo muito comum em provas como o Enem, que avaliam habilidades e competências."

Biologia

A prova trouxe questões relacionadas aos desequilíbrios ecológicos e aos impactos das atividades humanas sobre os ecossistemas, com uma leve inclinação às questões energéticas (geração de energias limpas ou não renováveis). "Temas tradicionais, como os ciclos do carbono e do nitrogênio, apareceram associados a problemas ambientais. Também houve abordagens envolvendo contaminação por metais pesados, recursos hídricos e impactos da geração de energia. Outro destaque foi a biotecnologia, com questões envolvendo organismos geneticamente modificados, clonagem e reprodução assistida", disse Jade Cardoso, professora de Biologia do Elite Rede de Ensino.

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"Em Genética, tivemos uma questão sobre um assunto mais complexo, mas cuja imagem já apresentava informações que ajudavam a chegar à resposta, tornando-a também interpretativa", destacou Lorena Ferreira, professora de Biologia do Colégio e Sistema pH.

Evandro de Souza, professor de Biologia do Bernoulli Educação: "A prova foi coerente, adequada e dentro do esperado. Ecologia e genética voltaram a aparecer com destaque. Em ecologia, houve questões sobre os ciclos do nitrogênio e do carbono, biomagnificação e impacto ambiental de hidrelétricas, além de uma questão bem interessante sobre extrativismo sustentável. Em genética, a prova trouxe uma questão clássica de epistasia e abordou também transgenia e clonagem. Chamaram atenção ainda uma questão muito interessante sobre seleção natural e outra sobre gêmeos dizigóticos gerados por fertilização in vitro (FIV)."