Carro é flagrado com 11 pessoas, incluindo três crianças no porta-malas em SC

Veículo que levava dois adultos e nove menores sem cinto de segurança foi parado por estar com a placa ilegível

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) flagrou um Chevrolet GM Corsa transportando 11 pessoas — dois adultos e nove crianças — na rodovia SC-406, no bairro Rio Vermelho, em Florianópolis, na manhã de segunda-feira (12). Segundo as autoridades, nenhuma das crianças utilizava cinto de segurança e três delas eram carregadas no porta-malas do automóvel, projetado para acomodar apenas cinco passageiros.

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A abordagem ocorreu após a guarnição notar que a placa de identificação do veículo estava ilegível. Durante a fiscalização, os policiais constataram que a família havia saído do bairro Ingleses e atravessava a ilha em direção a uma festa de Dia das Crianças no Rio Vermelho. Dos nove menores no carro, seis eram filhos do casal e três não tiveram os pais ou responsáveis identificados no local. O condutor foi autuado por infrações grave e gravíssima devido ao excesso de lotação e à ausência dos cinto de segurança.

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A PMRv alertou para os riscos graves e fatais do transporte irregular de passageiros, reforçando que o uso do porta-malas é proibido sob qualquer circunstância. Pela legislação de trânsito, crianças menores de 10 anos que não atingiram 1,45 metro de altura devem viajar obrigatoriamente no banco traseiro com os dispositivos de retenção adequados à idade, peso e altura, como bebê-conforto, cadeirinha ou assento de elevação.