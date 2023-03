Carro é achado em área de mata com boi de grande porte no bagageiro

Da Redação

O caso chamou a atenção

Uma ocorrência deixou policiais militares e populares intrigados na noite da última terça-feira (14). A equipe de segurança encontrou um automóvel abandonado em uma área de mata entre as cidades de Russas e Morada Nova, no Ceará, e o que mais impressiona é que havia um boi de grande porte no bagageiro dele. O episódio levantou a seguinte questão: como os criminosos conseguiram pôr o animal em um "espaço minúsculo"?

A Polícia Militar (PM) informou que o veículo e o animal haviam sido furtados.

A corporação também informou que não conseguiu identificar o dono do carro. "O seguro do automóvel foi acionado, contudo, não foi possível identificar o proprietário do carro", afirmou.

Testemunhas fizeram imagens do boi no interior do automóvel. Através do vídeo é possível perceber que o animal tem dificuldade de sair do veículo.

Após sair com muito esforço, o animal apresentava sinais de exaustão.



Assista:

A PM alegou que, após o episódio, o boi foi deixado nas dependências da fazenda onde ele teria sido furtado.



O caso está sendo investigado.

Com informações do G1.

