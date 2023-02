Carro do Google Maps atropela motociclista e imagem viraliza; veja

Da Redação

Capturado em 2021 em uma estrada do Senegal, acidente envolvendo veículo do Google só viralizou agora

Está circulando pelas redes sociais a imagem de um acidente envolvendo uma moto e um carro do Google Maps que fazia a gravação para o Street View. Com o impacto, o motociclista acabou caindo no chão. Registrada em 2021, a imagem viralizou só agora, depois que um streamer da Espanha "descobriu" a batida na via N1, que fica na região de Tambacounda, no Senegal.

Ao g1, o Google confirmou que o carro envolvido era da empresa e que removeu o registro do serviço de mapas.

Surpresa durante transmissão

Pol Turrents fazia uma transmissão na Twitch no dia 9 de fevereiro, quando notou o motociclista sendo atingido pelo veículo do Google. Ele jogava GeoGuessr, que leva os participantes a percorrer o Google Maps para conseguir identificar posições exatas fornecidas no início de cada sessão de jogo.

Sequências de imagens divulgadas no Twitter por outras pessoas, de capturas de tela, mostram a colisão entre os veículos. No carro não é possível identificar nenhuma logomarca.

No dia 13 de fevereiro, Turrents voltou a usar as redes sociais para comentar a remoção do conteúdo. "Quando ocorrem incidentes, trabalhamos em estreita colaboração com as autoridades locais para garantir que as providências adequadas sejam tomadas”, disse o Google ao g1.

A empresa não comentou sobre o estado de saúde das pessoas envolvidas no acidente, nem outros detalhes sobre o caso.

Veja:

Lo mas bestia que me he encontrado en Geoguessr en directo: El coche de Maps atropellando una persona en Senegal.

el sitio exacto: https://t.co/oaSr1olynX pic.twitter.com/PcaH0Zrkyn — Pol Turrents (@polispol) February 10, 2023

As informações são do g1.



