Carro despenca de estacionamento no segundo andar em Itapema

Na manhã desta quinta (25), um carro despencou do estacionamento que fica no segundo andar do Shopping Calçadão em Meia Praia, Itapema (SC).

Informações do Corpo de Bombeiros dão conta que o motorista acionou a ré e acabou despencando do estacionamento que fica no segundo andar do estabelecimento, cerca de 10 metros de altura. O carro é um Sandero, da própria empresa que administra o shopping.

Carro despenca de estacionamento no segundo andar em Itapema - Vídeo por: Reprodução

O motorista sofreu escoriações leves e foi atendido pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Em seguida foi conduzido ao hospital.

Os destroços também atingiram um senhor de 53 anos que estava passeando com um cachorro, ocasionando escoriações na lombar e membro inferior esquerdo.

Imagens impressionantes mostram o carro que caiu em cima de uma Honda Bis e Twister, atingindo levemente outros veículos. O local é movimentado, pessoas passavam próximo ao acidente, mas ninguém foi atingido.

