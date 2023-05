Carro desgovernado invade posto e destrói bomba de combustível

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Local foi isolado até não apresentar risco de incêndio

Um carro invadiu um posto de combustíveis na tarde deste sábado (13/5). O acidente foi registrado em um estabelecimento localizado na QNM 28, em Ceilândia, no Distrito Federal.

continua após publicidade .

O veículo, um Peugeot atingiu um Corsa branco que estava sendo abastecido e danificou uma bomba de combustível do estabelecimento. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

- LEIA MAIS: Jovem morre após batida frontal entre moto e caminhão na PR-092

continua após publicidade .

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o local foi isolado até não apresentar risco de incêndio por conta dos estragos causados à bomba de combustível.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pela área do acidente. Como não houve vítimas, não deve ser feita perícia no local. A causa do acidente, contudo, deve ser investigada pela Polícia Civil.

As informações são do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News