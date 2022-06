Carro da Tesla pega fogo após três semanas parado em ferro-velho

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os bombeiros de Sacramento tiveram dificuldades para controlar as chamas

Um carro elétrica da Tesla pegou fogo após ficar três semanas parado em um ferro-velho, na Califórnia, Estados Unidos. De acordo com as autoridades, o veículo Model S já estava danificado, pois havia se envolvido em um acidente dias antes.

continua após publicidade .

A polícia informou que, quando uma equipe chegou no local, o automóvel já estava completamente em chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado.

fonte: Da Redação O veículo já estava bem destruído, pois havia se envolvido em um acidente recentemente

As autoridades tiveram dificuldades para controlar as chamas. Quando conseguiam finalmente reduzir o fogo, ele levantava novamente por causa de uma liberação de gás no compartimento da bateria.

continua após publicidade .

Junto com a equipe do ferro-velho, os bombeiros moveram então o Tesla de lado para conseguir acessar o compartimento, que fica embaixo do veículo.



Para que o veículo não acendesse fogo de novo – devido ao calor residual –, as equipes criaram um pequeno poço, colocaram o carro dentro e encheram o buraco com água, conseguindo, assim, acesso ao compartimento da bateria.

fonte: Da Redação Os bombeiros improvisaram um pequeno poço para colocar o veículo e fazer com que ele resfriasse

continua após publicidade .

Ninguém ficou ferido.

Com informações do g1.