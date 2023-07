Carro com três mulheres explode em posto de combustíveis; veja o vídeo

Três mulheres ficaram feridas depois que o carro em que elas estavam explodiu em um posto de combustíveis às margens da BR-101, na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. O caso aconteceu nesta quarta-feira (12).

Uma câmera de segurança registrou o momento e mostra o exato momento do estrondo. Nas imagens é possível ver que um frentista do estabelecimento estava abastecendo o veículo, quando houve a grande explosão. Veja abaixo.

O funcionário conseguiu correr e se afastar do automóvel, mas as três mulheres tiveram dificuldade para conseguir sair do veículo. Assista:

➡️ Carro com três mulheres explode em posto no Rio Grande do Norte



Leia: https://t.co/O36AHBNP9y pic.twitter.com/TP5GWYmU71 — Metrópoles (@Metropoles) July 13, 2023

As três vítimas foram encaminhadas para o hospital com queimaduras no rosto e tórax, segundo um portal de notícias local. Uma delas teve lesões de terceiro grau, e as outras duas de segundo grau. Todas estão em recuperação.



