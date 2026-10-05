Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Carro com item radiativo é achado após roubo em SP

Escrito por Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O veículo que transportava o material contendo Actínio-225 (Ac-225), utilizado em tratamentos médicos, desaparecido em Guarulhos, na Grande São Paulo, foi localizado. A embalagem com o material, no entanto, ainda não foi encontrada, informou a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN) neste domingo, 5.

Segundo a ANSN, o material que está desaparecido desde quinta-feira, 1º, possui baixa atividade, e o Ac-225 é emissor de radiação alfa, de baixo poder de penetração. Considerando a quantidade envolvida e as características do material, a ocorrência apresenta baixo risco radiológico para a população.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Mesmo assim, o órgão alertou que, caso a embalagem seja localizada, não deve ser aberta nem manipulada. A orientação é comunicar imediatamente sua localização às autoridades.

A Polícia Civil disse que o Citroën Jumpy-Furgão foi localizado tombado e parcialmente desmontado pela equipe da 1ª Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC), neste sábado, 3, em uma área de difícil acesso em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. A pasta investiga o roubo do veículo realizado na quinta-feira, na Via Dutra, no bairro da Vila Maria, na capital paulista.

Segundo a polícia, a ANSN foi acionada e um físico nuclear responsável pela carga compareceu ao local. Por questões de segurança, o veículo foi removido para o pátio Assis Ribeiro, onde permanecerá apreendido. Enquanto isso, foram requisitadas perícia do Instituto de Criminalística (IC) e assessoria do Automated Fingerprint Identification System (AFIS) - sistema que captura, armazena e compara impressões digitais de forma eletrônica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Caso a embalagem ou o material sejam encontrados, a ANSN orienta que a área seja mantida isolada e que ninguém toque, abra ou manipule a embalagem ou seu conteúdo. A autoridade também pede que o caso seja comunicado imediatamente pelos telefones (21) 99304-9453 e (21) 99299-2620.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
buscas carro material radiativo roubo SP
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV