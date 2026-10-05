Carro com item radiativo é achado após roubo em SP

O veículo que transportava o material contendo Actínio-225 (Ac-225), utilizado em tratamentos médicos, desaparecido em Guarulhos, na Grande São Paulo, foi localizado. A embalagem com o material, no entanto, ainda não foi encontrada, informou a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN) neste domingo, 5.

Segundo a ANSN, o material que está desaparecido desde quinta-feira, 1º, possui baixa atividade, e o Ac-225 é emissor de radiação alfa, de baixo poder de penetração. Considerando a quantidade envolvida e as características do material, a ocorrência apresenta baixo risco radiológico para a população.

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Mesmo assim, o órgão alertou que, caso a embalagem seja localizada, não deve ser aberta nem manipulada. A orientação é comunicar imediatamente sua localização às autoridades.

A Polícia Civil disse que o Citroën Jumpy-Furgão foi localizado tombado e parcialmente desmontado pela equipe da 1ª Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC), neste sábado, 3, em uma área de difícil acesso em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. A pasta investiga o roubo do veículo realizado na quinta-feira, na Via Dutra, no bairro da Vila Maria, na capital paulista.

Segundo a polícia, a ANSN foi acionada e um físico nuclear responsável pela carga compareceu ao local. Por questões de segurança, o veículo foi removido para o pátio Assis Ribeiro, onde permanecerá apreendido. Enquanto isso, foram requisitadas perícia do Instituto de Criminalística (IC) e assessoria do Automated Fingerprint Identification System (AFIS) - sistema que captura, armazena e compara impressões digitais de forma eletrônica.

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Caso a embalagem ou o material sejam encontrados, a ANSN orienta que a área seja mantida isolada e que ninguém toque, abra ou manipule a embalagem ou seu conteúdo. A autoridade também pede que o caso seja comunicado imediatamente pelos telefones (21) 99304-9453 e (21) 99299-2620.