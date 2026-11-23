Um carro com um galão improvisado no porta-malas no lugar do tanque de combustível, três pneus "carecas" e suspensão rebaixada além do limite permitido foi apreendido pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na SC-403, em Florianópolis (SC), no domingo (22). O veículo é reincidente: ele já havia sido autuado e recolhido ao pátio em 22 de abril deste ano, mas voltou a circular pelas vias e acumulou novas infrações.

LEIA MAIS: Obra de nova base da PRF em Arapongas é iniciada na BR-369

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Durante a abordagem, registrada em vídeo divulgado pela corporação, os policiais constataram uma série de irregularidades mecânicas e documentais. Além da adaptação no sistema de combustível, dos pneus lisos e da suspensão alterada, que fazia as rodas encostarem nos para-lamas, o automóvel circulava com o licenciamento vencido, o para-brisa trincado, uma das lâmpadas do farol queimada e luzes de posição em LED.

Diante das infrações constatadas na fiscalização, o motorista recebeu novas autuações e o carro foi novamente removido a um pátio conveniado. A Polícia Militar alertou que a circulação de veículos em condições inadequadas coloca em risco a segurança de motoristas e passageiros, reforçando a necessidade de manter os automóveis dentro dos padrões exigidos pela legislação de trânsito.