Carro capota e segue viagem após acidente em Santa Catarina; veja o vídeo

Acidente inusitado foi registrado por câmeras de segurança na madrugada de terça-feira (21)





Um carro capotou e continuou rodando por cerca de 100 metros na madrugada desta terça-feira (21), em Blumenau (SC). O acidente inusitado foi registrado por câmeras de segurança enquanto o veículo descia uma via no Morro da Goiaba.

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O motorista admitiu aos agentes de trânsito que havia ingerido bebida alcoólica e tomado medicamentos antes de assumir a direção.

A perda de controle do veículo ocorreu em uma curva nas proximidades da Rua Antonina. Após capotar, o carro ainda atingiu um barranco e derrubou uma placa de sinalização de trânsito, parando apenas perto da Rua 25 de Julho.

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Apesar da dinâmica do acidente e dos danos materiais significativos no automóvel, não houve o registro de feridos graves.

As autoridades de trânsito que atenderam a ocorrência informaram que o condutor recusou ser submetido ao teste do bafômetro e também negou encaminhamento para avaliação médica em um hospital da região.





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