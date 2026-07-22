Carro capota e segue viagem após acidente em Santa Catarina; veja o vídeo
Acidente inusitado foi registrado por câmeras de segurança na madrugada de terça-feira (21)
Um carro capotou e continuou rodando por cerca de 100 metros na madrugada desta terça-feira (21), em Blumenau (SC). O acidente inusitado foi registrado por câmeras de segurança enquanto o veículo descia uma via no Morro da Goiaba.
-LEIA MAIS: Adolescente grávida esfaqueia companheiro no peito em São Pedro do Ivaí
O motorista admitiu aos agentes de trânsito que havia ingerido bebida alcoólica e tomado medicamentos antes de assumir a direção.
A perda de controle do veículo ocorreu em uma curva nas proximidades da Rua Antonina. Após capotar, o carro ainda atingiu um barranco e derrubou uma placa de sinalização de trânsito, parando apenas perto da Rua 25 de Julho.
Apesar da dinâmica do acidente e dos danos materiais significativos no automóvel, não houve o registro de feridos graves.
As autoridades de trânsito que atenderam a ocorrência informaram que o condutor recusou ser submetido ao teste do bafômetro e também negou encaminhamento para avaliação médica em um hospital da região.